"Арсенал" без Зінченка розгромом повернувся на переможну стежку та захопив лідерство в АПЛ

У неділю, 18 вересня, лондонський "Арсенал" в рамках восьмого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) на виїзді розгромив "Брентфорд".

Поєдинок завершився нищівною поразкою господарів поля - 0:3 .

У першому таймі Вільям Саліба і Габріел Жезус забили по голу, забезпечивши "канонірам" комфортний гандикап. Одразу після перерви третій м'яч до сітки суперника відправив Фабіу Вієйра.

Український футболіст "Арсенала" Олександр Зінченко не потрапив до заявки на цей матч через пошкодження, яке також завадить йому взяти участь у вересневих іграх збірної України в Лізі націй.

Таким чином, команда Мікеля Артети повернулася на переможний шлях після поразки від "Манчестер Юнайтед" в останньому матчі чемпіонату. У тій грі "гармаші" втратили перші очки в поточному сезоні.

"Арсенал" з 18 очками вийшов на першу сходинку турнірної таблиці АПЛ. "Брентфорд" з 9 балами посідає 9-ту позицію.

У наступному турі "каноніри" на домашній арені зустрінуться в дербі з "Тоттенгемом", а "бджоли" на виїзді зіграють проти "Борнмута". Обидва матчі заплановано на 1 жовтня.

Читайте також:

АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 8-го туру Чемпіонату Англії з футболу

"Манчестер Сіті" розбив "вовків" та очолив турнірну таблицю АПЛ

Британія в траурі: всі матчі найближчого туру АПЛ перенесено через смерть королеви Єлизавети II