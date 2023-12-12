"Арсенал" без Зінченка розписав нічию з ПСВ у заключному турі Ліги чемпіонів (відео)

Обидва клуби ще раніше оформили вихід до плейоф.

"Арсенал" Олександра Зінченка на виїзді зіграв унічию з нідерландським ПСВ в матчі заключного 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок в Ейндговені завершився з рахунком 1:1 .

Для обох клубів ця гра вже не мала жодного турнірного значення. "Арсенал" достроково вийшов до плейоф з першого місця, а ПСВ забронював собі путівку до 1/8 фіналу з другої позиції.

В очному поєдинку останнього туру "каноніри" забили першими – на 42-й хвилині відзначився Едді Нкетіа.

У другому таймі нідерландський колектив зумів відігратися – на 50-й хвилині рахунок зрівняв Йорбе Вертессен. Більше голів команди не забивали.

На 82-й хвилині Якуб Ківьор міг вирвати для команди Мікеля Артети перемогу, але гол польського захисника було скасовано через офсайд.

Зінченко потрапив до заявка на цю гру, але з лавки запасних на поле так і не вийшов.

Огляд матчу ПСВ – "Арсенал"

Таким чином, "Арсенал" (13 очок) став переможцем групи B. ПСВ (9 балів) фінішував на другій сходинці.

У паралельному матчі цього квартету французький "Ланс" (8 очок) на власному полі обіграв іспанську "Севілью" (2 пункти) з рахунком 2:1 та завоював путівку до плейоф Ліги Європи. А ось андалусійці вилетіли з єврокубків.

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