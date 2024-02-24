"Арсенал" без Зінченка розтрощив "Ньюкасл" і продовжив гонитву за лідерами АПЛ (відео)

"Каноніри" впритул підібралися до "Ліверпуля" та "Манчестер Сіті" у чемпіонських перегонах.

"Арсенал" українця Олександра Зінченка на своєму полі розгромив "Ньюкасл" у матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершився з рахунком 4:1 .

У першому таймі підопічні Мікеля Артети забили двічі. На 18-й хвилині м'яч у власні ворота зрізав захисник "Ньюкасла" Свен Ботман, а через шість хвилин перевагу "канонірів" подвоїв Кай Гаверц.

Після перерви лондонський клуб довів справу до розгрому. На 65-й хвилині голом відзначився Букайо Сака, а ще через чотири хвилини точного удару завдав Якуб Ківьор.

"Сороки" зуміли відповісти лише голом престижу, автором якого на 84-й хвилині став Джо Віллок.

Зазначимо, що Зінченко не потрапив до заявки "гармашів" на матч проти "Ньюкасла" через те, що продовжує відновлюватися після травми литкового м'яза.

Огляд матчу "Арсенал" – "Ньюкасл"

Буде додано незабаром.

"Арсенал" (58 очок) посідає третє місце в АПЛ і впритул наблизився у турнірній таблиці до лідерів – "Ліверпуля" (60 балів) та "Манчестер Сіті" (59 пунктів). "Ньюкасл" (37 очок) йде на восьмій позиції.

У наступному турі "Арсенал" 4 березня на виїзді зустрінеться з "Шеффілд Юнайтед", а "Ньюкасл" 2 березня прийме "Вулвергемптон".

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