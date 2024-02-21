"Арсенал" без Зінченка сенсаційно програв "Порту" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

"Дракони" на останніх хвилинах домашнього поєдинку вирвали перемогу над "канонірами".

"Арсенал" українця Олександра Зінченка поступився "Порту" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок на стадіоні "Драгау" в місті Порту завершився з рахунком 1:0 .

Незважаючи на статус абсолютного фаворита, лондонський клуб за весь поєдинок не створив майже нічого небезпечного біля воріт "драконів". У команди Мікеля Артети нуль ударів у площину воріт проти трьох у господарів поля.

Наприкінці матчу португальському клубу вдалося забити переможний м'яч. На 90+4-й хвилині автором результативного удару став бразильський вінгер Галено.

Зазначимо, що Зінченко не потрапив до заявки "Арсенала" на матч з "Порту", оскільки продовжує відновлюватися після травми литкового м'яза.

Огляд матчу "Порту" – "Арсенал"

Буде додано незабаром.

Матч-відповідь між "Арсеналом" та "Порту" відбудеться 12 березня в Лондоні.

Нагадаємо, жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 15 березня.

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