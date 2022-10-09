"Арсенал" без Зінченка у гольовій перестрілці здолав "Ліверпуль" і повернувся на вершину АПЛ

"Каноніри" та "мерсисайдці" забили п'ять м'ячів на двох.

Лондонський "Арсенал" переміг "Ліверпуль" у центральному матчі 10-го туру англійської Прем'єр-ліги. Поєдинок на стадіоні "Емірейтс" завершився з рахунком 3:2 .

Уже на першій хвилині зустрічі Габріел Мартінеллі вивів "гармашів" вперед. Підопічні Юргена Клоппа відповіли голом Дарвіна Нуньєса на 34-й хвилині. Проте перед свистком на перерву Букайо Сака на дальній стійці замкнув чудову передачу від Мартінеллі й "Арсенал" завершив першу половину матчу лідером.

На початку другої половини протистояння гол Роберто Фірміно дозволив "Ліверпулю" вдруге в цьому матчі відновити паритет. Однак "Арсенал" було неможливо зупинити - підопічні Мікеля Артети тиснули на ворота "мерсисайдців" і заробили пенальті. Одинадцятиметровий на 76-й хвилині холоднокровно реалізував Сака та приніс лондонцям перемогу.

Український гравець "канонірів" Олександр Зінченко залишився поза заявкою на гру з "Ліверпулем". Ймовірно, його знову турбує пошкодження, від якого Сашко відновився зовсім нещодавно.

"Арсенал" - "Ліверпуль": турнірне становище після матчу

"Арсенал" з 24 очками повернувся на перше місце в таблиці АПЛ, випередивши "Манчестер Сіті" (23 бали). У "Ліверпуля" 10 пунктів та десята сходинка в чемпіонаті.

У наступному турі лондонці на виїзді зіграють з "Лідсом", а "мерсисайдці" вдома прийматимуть "Манчестер Сіті". Обидва матчі заплановано на 16 жовтня.

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