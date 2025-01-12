"Арсенал" без Зінченка у серії пенальті програв "Манчестер Юнайтед" і вибув з Кубка Англії

У другому таймі "червоні дияволи" залишилися в меншості, але зуміли здобути перемогу.

"Манчестер Юнайтед" обіграв "Арсенал" у матчі 1/32 фіналу Кубка Англії сезону-2024/25. Основний час поєдинку в Лондоні завершився з рахунком 1:1, а серію пенальті виграли "червоні дияволи" – 3:5.

Перший тайм минув без забитих голів. На старті другої половини зустрічі "манкуніанці" відкрили рахунок – на 52-й хвилині відзначився Бруну Фернандеш.

На 61-й хвилині підопічні Рубена Аморіма залишилися в меншості – другу жовту картку та вилучення заробив Діогу Далот.

На 63-й хвилині команда Мікеля Артети відігралася – точного удару завдав Габріел.

На 72-й хвилині "гармаші" мали чудовий шанс вийти вперед, але Мартін Едегор не реалізував пенальті – його удар відбив голкіпер манчестерського клубу Алтай Байиндир.

В екстратаймах команди не забивали, тож доля путівки до наступного раунду визначалася у серії пенальті. МЮ реалізував усі п'ять своїх ударів, тоді як у "канонірів" схибив Кай Гаверц.

Український захисник "канонірів" Олександр Зінченко провів весь матч на лавці для запасних.

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