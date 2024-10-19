"Арсенал" без Зінченка в меншості сенсаційно програв "Борнмуту" із Забарним в АПЛ

"Арсенал" на виїзді поступився "Борнмуту" в матчі 8-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок завершився з рахунком 2:0 .

На 30-й хвилині зустрічі підопічні Мікеля Артети залишилися в меншості – Вільям Саліба схопив Еванілсона під час закидання з правого флангу, за що отримав пряму червону картку.

У другому таймі команда Андоні Іраоли скористалася чисельною перевагою та двічі вразали ворота "гармашів". На 70-й хвилині рахунок у матчі відкрив Раян Крісті.

А через дев'ять хвилин Джастін Клюйверт реалізував пенальті, збільшивши гандикап "вишень". Відповісти бодай одним голом лондонці не зуміли.

Український захисник "Борнмута" Ілля Забарний відіграв весь матч. А ось український оборонець "Арсенала" Олександр Зінченко повернувся до заявки "канонірів" після травми, але на поле з лавки запасних так і не вийшов.

Для "Арсенала" ця поразка стала першою цього сезону АПЛ. "Каноніри" з 17 очками наразі посідають третє місце в АПЛ. "Борнмут" (11 балів) піднявся на десяту позицію.

Наступний матч "Арсенал" проведе у вівторок, 22 жовтня, вдома проти донецького "Шахтаря" в рамках 3-го туру основного раунду Ліги чемпіонів. Потім лондонський клуб 27 жовтня прийме "Ліверпуль" в АПЛ.

"Борнмут" у наступному турі чемпіонату Англії 26 жовтня на виїзді протистоятиме "Астон Віллі".

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