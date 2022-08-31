"Арсенал" без Зінченка вирвав перемогу над командою Джеррарда та зберіг лідерство в АПЛ

Поєдинок завершився перемогою "канонірів" з рахунком 2:1 .

На 30-й хвилині "Арсенал" вийшов вперед зусиллями Габріела Жезуса. Однак на 74-й хвилині "леви", яких тренує легенда "Ліверпуля" Стівен Джеррард, відновили паритет - голом відзначився Дуглас Луїз.

Попри це, підопічні Мікеля Артети проявили характер і видряпали перемогу. Вирішальний м'яч на 77-й хвилині забив Габріел Мартінеллі.

Українець Олександр Зінченко не потрапив до заявки "Арсенала" на цю зустріч через травму коліна. Попередній матч "гармашів" проти "Фулгема" Сашко також пропустив.

Вигравши п'ятий поспіль матч на старті чемпіонату, "гармаші" очолюють турнірну таблицю АПЛ з 15 очками. "Астон Вілла" з трьома балами посідає передостанню, 19-ту сходинку.

У наступному турі "Арсенал" 4 вересня на виїзді зіграє проти "Манчестер Юнайтед", а команда Джеррарда днем раніше прийматиме "Манчестер Сіті".

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