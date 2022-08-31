"Арсенал" без Зінченка вирвав перемогу над командою Джеррарда та зберіг лідерство в АПЛ

Лондонський "Арсенал" обіграв "Астон Віллу" в домашньому матчі п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).
Поєдинок завершився перемогою "канонірів" з рахунком 2:1.
На 30-й хвилині "Арсенал" вийшов вперед зусиллями Габріела Жезуса. Однак на 74-й хвилині "леви", яких тренує легенда "Ліверпуля" Стівен Джеррард, відновили паритет - голом відзначився Дуглас Луїз.
Попри це, підопічні Мікеля Артети проявили характер і видряпали перемогу. Вирішальний м'яч на 77-й хвилині забив Габріел Мартінеллі.
Українець Олександр Зінченко не потрапив до заявки "Арсенала" на цю зустріч через травму коліна. Попередній матч "гармашів" проти "Фулгема" Сашко також пропустив.
- Вигравши п'ятий поспіль матч на старті чемпіонату, "гармаші" очолюють турнірну таблицю АПЛ з 15 очками. "Астон Вілла" з трьома балами посідає передостанню, 19-ту сходинку.
- У наступному турі "Арсенал" 4 вересня на виїзді зіграє проти "Манчестер Юнайтед", а команда Джеррарда днем раніше прийматиме "Манчестер Сіті".
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