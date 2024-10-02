"Арсенал" без Зінченка впевнено обіграв ПСЖ у матчі другого туру Ліги чемпіонів (відео)

"Каноніри" перемогли чемпіона Франції завдяки двом голам, які було забито в першому таймі.

"Арсенал" впевнено обіграв французький ПСЖ у матчі другого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершився з рахунком 2:0 .

Обидва голи підопічні Мікеля Артети забили в першому таймі. На 20-й хвилині Кай Гаверц випередив воротаря парижан Джанлуїджі Доннарумму та відкрив рахунок у грі, замкнувши подачу Леандро Троссарда.

На 35-й хвилині "каноніри" подвоїли свою перевагу в рахунку. Букайо Сака виконав навіс зі штрафного, а Доннарумма припуствися помилки – м'яч пролетів усіх гравців та опинився у воротах французького клубу.

Підопічні Луїса Енріке намагалися відігратися, але відповісти бодай одним голом не зуміли. Найкращий момент на 67-й хвилині мав Жуан Невеш, але після подачі з кутового пробив у поперечину.

Український захисник "Арсенала" Олександр Зінченко не потрапив до заявки на матч проти ПСЖ, оскільки продовжує відновлення після травми литкового м'яза.

Огляд матчу "Арсенал" – ПСЖ

Завдяки цій перемозі "Арсенал" (4 очки) піднявся на восьме місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. ПСЖ опустився на 18-ту позицію, маючи у своєму активі 3 бали.

Зазначимо, що в першому турі найпрестижнішого євротурніру "Арсенал" розділив очки з італійською "Аталантою" (0:0), а ПСЖ переміг іспанську "Жирону" (1:0).

У третьому турі Ліги чемпіонів "гармаші" приймуть донецький "Шахтар", а парижани на своєму полі зіграють з нідерландським ПСВ. Обидва матчі відбудуться 22 жовтня.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Читайте також:

Шахтар – Аталанта: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Гоффенгайм – Динамо: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги Європи

Україна – Бразилія: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/2 фіналу ЧС-2024 з футзалу