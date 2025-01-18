"Арсенал" без Зінченка втратив перемогу над "Астон Віллою" в матчі АПЛ (відео)

"Каноніри" не зуміли втримати перевагу в два м'ячі.

"Арсенал" зіграв унічию з "Астон Віллою" в центральному матчі 22-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершився з рахунком 2:2 .

Господарі відкрили рахунок на 35-й хвилині – забив Габріел Мартінеллі. На початку другого тайму лондонці збільшили свою перевагу – на 55-й хвилині відзначився Кай Гаверц.

Проте підопічні Унаї Емері змогли здійснити камбек. Спочатку на 60-й хвилині відставання бірмінгемського клубу скоротив Юрі Тілеманс, а ще через вісім хвилин ворота "гармашів" вразив Оллі Воткінс.

Український захисник "Арсенала" Олександр Зінченко провів весь матч на лавці для запасних.

Огляд матчу "Арсенал" – "Астон Вілла"

Буде додано незабаром.

Після цієї поразки "Арсенал" (44 очки) залишився на другому місці в АПЛ. Команда Мікеля Артети на 6 балів відстає від лідера "Ліверпуля", який ще й має матч у запасі. "Астон Вілла" (36 пунктів) розташовується на сьомій позиції.

У наступному турі "Арсенал" 25 січня на виїзді зустрінеться з "Вулвергемптоном". Днем пізніше "Астон Вілла" прийме "Вест Гем".

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