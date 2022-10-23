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"Арсенал" без Зінченка втратив перемогу над "святими" та підпустив до себе "Манчестер Сіті" в таблиці АПЛ

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"Арсенал" без Зінченка втратив перемогу над "святими" та підпустив до себе "Манчестер Сіті" в таблиці АПЛ

Фото: Associated Press

Олександр не потрапив до заявки на матч із "Саутгемптоном".

Лондонський "Арсенал" не зумів обіграти "Саутгемптон" у поєдинку 13-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Матч завершився внічию - 1:1.

"Каноніри" швидко відкрили рахунок - на 11-й хвилині відзначився Граніт Джака.

Проте в другому таймі "святі" несподівано відігралися. Гол Стюарта Армстронга на 65-й хвилині подарував господарям поля нічию.

Український футболіст "Арсенала" Олександр Зінченко не потрапив до заявки "гармашів" на матч із "Саутгемптоном" через пошкодження.

  • Незважаючи на нічийний результат, "Арсенал" з 28 очками залишається лідером АПЛ. "Саутгемптон" з 12 балами посідає 15-ту сходинку.
  • У наступному турі "каноніри" 30 жовтня прийматимуть "Ноттінгем", а "святі" днем раніше в гостях зіграють з "Крістал Пеласом".

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