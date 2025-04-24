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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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83
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"Арсенал" без Зінченка втратив очки, але відтермінував чемпіонство "Ліверпуля" (відео)

"Каноніри" зіграли у результативну нічию з "Крістал Пелас".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Арсенал" – "Крістал Пелас"

"Арсенал" – "Крістал Пелас" / © Associated Press

"Арсенал" на своєму полі не зумів обіграти "Крістал Пелас" у матчі 34-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершився внічию 2:2.

Уже на третій хвилині зустрічі "канонірів" вивів уперед Якуб Ківьор. На 27-й хвилині "орли" відновили паритет у грі зусиллями Еберечі Езе.

Перед перервою Леандро Троссар знову вивів "гармашів" уперед, забивши на 42-й хвилині.

Однак втримати перемогу підопічні Мікеля Артети не зуміли. На 83-й хвилині Жан-Філіп Матета став автором точного удару, який врятував "орлів" від поразки.

Український захисник "Арсенала" Олександр Зінченко провів весь поєдинок на лавці для запасних. Цього сезоні 28-річний українець зіграв 20 матчів за лондонський клуб у всіх турнірах, відзначившись одним голом і одним асистом.

Огляд матчу "Арсенал" – "Крістал Пелас"

Після цього матчу "Арсенал" (67 очок) залишився на другому місці в АПЛ. За чотири тури до фінішу "каноніри" відстають від лідера чемпіонату "Ліверпуля", який має матч у запасі, на 12 балів. Мерсисайдцям буде достатньо набрати лише один пункт, щоб завоювати титул.

"Крістал Пелас" (45 очок) посідає 12-ту сходинку елітного дивізіону чемпіонату Англії.

Наступний матч "Арсенал" проведе 29 квітня вдома проти ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів. "Крістал Пелас" 26 квітня зіграє з "Астон Віллою" в 1/2 фіналу Кубка Англії.

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