"Арсенал" без Зінченка зазнав сенсаційної поразки у 20-му турі АПЛ (відео)

"Арсенал" українця Олександра Зінченка на виїзді поступився "Фулгему" в матчі 20-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Крейвен Коттедж" у Лондоні завершився з рахунком 2:1 .

"Каноніри" вийшли вперед на старті гри – на 5-й хвилині Букайо Сака добив м'яч у порожні ворота після того, як голкіпер "дачників" Бернд Лено парирував удар Габріела Мартінеллі.

Ще до перерви "Фулгем" зумів відігратися – на 29-й хвилині відзначився Рауль Хіменес.

Ба більше, у другому таймі господарі поля повели в рахунку – на 60-й хвилині точного удару завдав Боббі Де Кордова-Рід. Уникнути поразки "гармашам" не вдалося.

Зазначимо, що Зінченко не потрапив до заявки на матч через травму литкового м'яза.

Огляд матчу "Фулгем" – "Арсенал"

Буде додано незабаром.

Після цього поєдинку "Арсенал" (40 очок) залишився на четвертому місці в АПЛ. "Фулгем" (24 бали) посідає 13-ту позицію.

У наступному турі "каноніри" 20 січня приймуть "Крістал Пелас", а "дачники" 13 січня на виїзді зіграють проти "Челсі" українця Михайла Мудрика.

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