"Арсенал" без Зінченка здобув розгромну перемогу та очолив АПЛ

"Арсенал"

"Арсенал" на своєму полі розгромив "Лідс" у матчі 2-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершився з рахунком 5:0 .

"Каноніри" відкрили рахунок на 34-й хвилині зустрічі – відзначився Юр'єн Тімбер. У компенсований до першого тайму час перевагу лондонців зміцнив Букайо Сака.

Одразу після перерви підопічні Мікеля Артети втретє вразили ворота суперника – свій дебютний гол за "Арсенал" забив літній новачок команди Віктор Дьокереш.

На 56-й хвилині господарі завдали ще одного результативного удару – Тімбер оформив дубль.

Остаточний рахунок у поєдинку на 90+5-й хвилині встановив Дьокереш, який оформив дубль, реалізувавши пенальті.

Український футболіст "гармашів" Олександр Зінченко вдруге поспіль не потрапив до заявки на матч АПЛ. Раніше ЗМІ повідомляли, що 28-річний українець близький до того, щоб залишити лондонський клуб. У його послугах був зацікавлений турецький "Фенербахче".

Огляд матчу "Арсенал" – "Лідс"

Для "Арсенала" це друга поспіль перемога на старті нового сезону АПЛ – у першому турі "каноніри" на виїзді здолали "Манчестер Юнайтед" (1:0). Підопічні Артети з 6 очками після двох матчів очолили турнірну таблицю.

"Лідс" (3 бали) розташовується на 11-й позиції. У стартовому турі "павичі" вдома обіграли "Евертон" (1:0) українського захисника Віталія Миколенка.

У третьому турі "Арсенал" 31 серпня на виїзді позмагається з чинним чемпіоном "Ліверпулем", а "Лідс" днем раніше прийме "Ньюкасл".

