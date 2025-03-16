"Арсенал" без Зінченка здолав "Челсі" в центральному матчі 29-го туру АПЛ (відео)

"Арсенал" вдома обіграв "Челсі" в центральному матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі "каноніри" забили на 20-й хвилині, коли Мікель Меріно замкнув подачу з кутового від Мартіна Едегора.

Український захисник "Арсенала" Олександр Зінченко провів весь матч на лавці для запасних.

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик не потрапив до заявки на гру, оскільки продовжує бути тимчасово відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест.

Огляд матчу "Арсенал" – "Челсі"

Після цієї перемоги "Арсенал" (58 очок) продовжує посідати друге місце в АПЛ – команда Мікеля Артети скоротила відставання від лідера чемпіонату "Лверпуля" до 12 балів. "Челсі" (49 пунктів) залишається на четвертій позиції.

У наступному турі АПЛ "гармаші" 1 квітня приймуть "Фулгем", а команда Енцо Марески 3 квітня на своєму полі зустрінеться з "Тоттенгемом".

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