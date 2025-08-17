ТСН у соціальних мережах

165
1 хв

"Арсенал" без Зінченка здолав "Манчестер Юнайтед" у центральному матчі 1-го туру АПЛ (відео)

"Каноніри" на виїзді обіграли "червоних дияволів" завдяки єдиному голу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал"

"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" / © Associated Press

"Арсенал" переміг "Манчестер Юнайтед" у центральному матчі 1-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері завершилася з рахунком 0:1.

Єдиний гол у цьому протистоянні підопічні Мікеля Артети забили на 13-й хвилині. Автором результативного удару став італійський захисник Ріккардо Калафіорі.

Український футболіст "канонірів" Олександр Зінченко не потрапив до заявки на цей матч. Раніше ЗМІ повідомляли, що 28-річний українець близький до того, щоб залишити лондонський клуб.

Огляд матчу "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал"

У другому турі АПЛ "гармаші" 23 серпня приймуть "Лідс", а "червоні дияволи" днем пізніше на виїзді зустрінуться з "Фулгемом".

Минулого сезону "Арсенал" посів друге місце в АПЛ, пропустивши вперед лише "Ліверпуль". МЮ фінішував на 15-й позиції.

