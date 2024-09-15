"Арсенал" без Зінченка здолав "Тоттенгем" у центральному матчі 4-го туру АПЛ (відео)

"Арсенал" на виїзді обіграв "Тоттенгем" у центральному матчі 4-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Принципове дербі Північного Лондона завершилося з рахунком 0:1 .

Перший тайм зустрічі минув без голів. У другій половині протистояння підопічні Мікеля Артети зуміли вирвати перемогу – на 64-й хвилині захисник "канонірів" Габріел забив після подачі з кутового, яку виконав Букайо Сака.

Український захисник "Арсенала" Олександр Зінченко опинився поза заявкою на цей матч. Як повідомила пресслужба "гармашів", причиною відсутності 27-річного українця стала травма литкового м'яза.

Огляд матчу "Тоттенгем" – "Арсенал"

Буде додано незабаром.

"Арсенал" з 10 очками піднявся на друге місце в АПЛ. "Тоттенгем" з 4 балами перебуває на 13-й позиції.

У наступному турі чемпіонату Англії "каноніри" 22 вересня на виїзді зіграють проти "Манчестер Сіті". Днем раніше "шпори" приймуть "Брентфорд" українця Єгора Ярмолюка.

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