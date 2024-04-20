"Арсенал" без Зінченка здолав "Вулвергемптон" та очолив турнірну таблицю АПЛ (відео)

"Каноніри" посунули з першого місця "Манчестер Сіті", який має матч у запасі.
"Арсенал" українця Олександра Зінченка обіграв "Вулвергемптон" у виїзному поєдинку 34-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 0:2.
Лондонський клуб вийшов вперед наприкінці першого тайму. На 45-й хвилині Леандро Троссард отримав м'яч від Габріела Жезуса та пробив точно у дальню "дев'ятку".
Інтрига в цьому поєдинку трималася до останніх хвилин. Лише у компенсований час, на 90+5-й хвилині, Мартін Едегор забив другий м'яч у ворота господарів.
Зінченко весь матч провів на лавці для запасних "канонірів".
Огляд матчу "Вулвергемптон" – "Арсенал"
Буде додано незабаром.
Завдяки цій перемозі "Арсенал" (74 очки) піднявся на перше місце у турнірній таблиці АПЛ. Команда Мікеля Артети обійшла "Манчестер Сіті", який має 73 бали і матч у запасі. "Вулвергемптон" (43 пункти) посідає 11-ту позицію.
У вівторок, 23 квітня, "гармаші" приймуть "Челсі" Михайла Мудрика у перенесеному матчі 29-го туру АПЛ. Днем пізінше "вовки" на своєму полі зустрінуться з "Борнмутом" українського захисника Іллі Забарного.
Підписуйтеся на канали TSN.ua у Telegram та Viber, а також сторінки TSN.ua та ТСН Проспорт у Facebook.
Читайте також:
"Манчестер Сіті" вирвав перемогу над "Челсі" з Мудриком і пройшов до фіналу Кубка Англії (відео)
"Брентфорд" з Ярмолюком знищив "Лутон" і віддалився від зони вильоту АПЛ (відео)
Реал Мадрид – Барселона: де дивитися і ставки букмекерів на матч чемпіонату Іспанії