"Арсенал" без Зінченка здолав "Вулвергемптон" та очолив турнірну таблицю АПЛ (відео)

"Каноніри" посунули з першого місця "Манчестер Сіті", який має матч у запасі.

"Арсенал" українця Олександра Зінченка обіграв "Вулвергемптон" у виїзному поєдинку 34-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 0:2 .

Лондонський клуб вийшов вперед наприкінці першого тайму. На 45-й хвилині Леандро Троссард отримав м'яч від Габріела Жезуса та пробив точно у дальню "дев'ятку".

Інтрига в цьому поєдинку трималася до останніх хвилин. Лише у компенсований час, на 90+5-й хвилині, Мартін Едегор забив другий м'яч у ворота господарів.

Зінченко весь матч провів на лавці для запасних "канонірів".

Огляд матчу "Вулвергемптон" – "Арсенал"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Арсенал" (74 очки) піднявся на перше місце у турнірній таблиці АПЛ. Команда Мікеля Артети обійшла "Манчестер Сіті", який має 73 бали і матч у запасі. "Вулвергемптон" (43 пункти) посідає 11-ту позицію.

У вівторок, 23 квітня, "гармаші" приймуть "Челсі" Михайла Мудрика у перенесеному матчі 29-го туру АПЛ. Днем пізінше "вовки" на своєму полі зустрінуться з "Борнмутом" українського захисника Іллі Забарного.

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