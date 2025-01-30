"Арсенал" без Зінченка здолав "Жирону" з Циганковим і вийшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

Лондонський "Арсенал" на виїзді переміг "Жирону" в матчі останнього туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Мунісіпаль де Монтіліві" в іспанському місті Жирона завершилася з рахунком 1:2 .

На 28-й хвилині зустрічі господарів поля вивів уперед Арно Данжума. Однак ще до перерви підопічні Мікеля Артети відповіли своїми двома м'ячами – на 37-й хвилині рахунок зрівняв Жоржиньо, а ще через п'ять хвилин забив Ітан Нванері.

Другий тайм минув без забитих м'ячів. На 76-й хвилині іспанська команда була близькою до того, щоб відігратися, але гол Крістана Стуані скасували через офсайд. На 90+3-й хвилині вінгер англійського клубу Рахім Стерлінг не реалізував пенальті.

Український вінгер "Жирони" Віктор Циганков вийшов у стартовому складі та провів на полі 68 хвилин, результативними діями не відзначився. Український захисник "Арсенала" Олександр Зінченко з лавки для запасних не з'явився.

Огляд матчу "Жирона" – "Арсенал"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Арсенал" з 19 очками посів третє місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів та здобув пряму путівку до 1/8 фіналу. "Жирона" (3 очки) фінішувала на 33-й позиції та залишила турнір.

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступали в єдиній лізі, де зіграли проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потрапили до 1/8 фіналу. Клуби, які посіли у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершили виступи в єврокубках.

Жеребкування стикових матчів Ліги чемпіонів відбудеться у п'ятницю, 31 січня. Перші поєдинки цієї стадії зіграють 11/12 лютого, а зустрічі у відповідь – 18/19 лютого.

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