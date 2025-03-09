"Арсенал" без Зінченка зіграв унічию з "Манчестер Юнайтед" в АПЛ (відео)

"Арсенал" українського футболіста Олександра Зінченка зіграв унічию з "Манчестер Юнайтед" у виїзному поєдинку 28-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері завершилася з рахунком 1:1 .

Господарі поля відкрили рахунок наприкінці першого тайму – на 45+2-й хвилині прямим ударом зі штрафного забив Бруну Фернандеш.

У другому таймі "каноніри" зуміли відігратися – на 74-й хвилині точного удару завдав Деклан Райс.

Зінченко провів весь матч на лавці для запасних лондонського клубу, не вийшовши на поле.

Огляд матчу "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал"

Після цього матчу "Арсенал" (55 балів) продовжує йти на другому місці в АПЛ. Втративши очки у третьому матчі поспіль, команда Мікеля Артети з поєдинком у запасі відстає на 15 пунктів від "Ліверпуля", який лідирує.

"Манчестер Юнайтед" (34 очки) розташовується на 14-й сходинці елітного дивізіону чемпіонату Англії.

У наступному турі "Арсенал" прийме "Челсі", а "Манчестер Юнайтед" у гостях позмагається з "Лестером". Обидва матчі відбудуться 16 березня.

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