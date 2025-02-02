"Арсенал" без Зінченка знищив "Манчестер Сіті" в центральному матчі 24-го туру АПЛ (відео)

"Каноніри" не втрачають надій наздогнати "Ліверпуль" і поборотися за чемпіонство.

"Арсенал" розгромив "Манчестер Сіті" в центральному матчі 24-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершився з рахунком 5:1 .

Підопічні Мікеля Артети відкрили рахунок уже на 2-й хвилині зустрічі – Мартін Едегор розстріляв ворота "городян" після грубої помилки Мануеля Аканджі та передачі Кая Гаверца.

Міг Гаверц і сам відзначатися в першому таймі, але після ще однієї помилки гостей з вигідної позиції не влучив у ворота.

На старті другого тайму команда Хосепа Гвардіоли відігралася – Ерлінг Голанд на 55-й хвилині ударом головою замкнув навіс у виконанні Савіньйо.

Проте "каноніри" миттєво знову вийшли вперед – на 56-й хвилині результативного удару в дальній кут завдав Томас Парті, якому допоміг рикошет від суперника.

На 62-й хвилині лондонці збільшили свою перевагу – влучно під дальню стійку пробив Майлс Льюїс-Скеллі. Асистував йому Деклан Райс.

Цим усе не обмежилося. До фінального свистка "гармаші" відправили ще два м'ячі у ворота Штефана Ортеги. На 76-й хвилині Гаверц забив з передачі Габріела Мартінеллі.

А крапку в цьому протистоянні на 90+3-й хвилині поставив Ітан Нванері, який бездоганним ударом послав м'яч у дальній кут, скорситавшись пасом від Райса.

Український захисник "Арсенала" Олександр Зінченко провів весь поєдинок на лавці для запасних.

Огляд матчу "Арсенал" – "Манчестер Сіті"

Після цієї перемоги "Арсенал" (50 очок) продовжує посідати друге місце в АПЛ. "Каноніри" на 6 балів відстають від лідера "Ліверпуля", який має матч у запасі. "Манчестер Сіті" (41 пункт) залишився на четвертій сходинці.

У наступному турі "Арсенал" у гостях зустрінеться з "Лестером", а "Манчестер Сіті" прийме "Ньюкасл". Обидва матчі відбудуться 15 лютого.

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