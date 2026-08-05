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"Арсенал" домовився про один з найгучніших трансферів літа
"Каноніри" підпишуть півзахисника "Ньюкасла" та збірної Бразилії Бруно Гімараеса.
Лондонський "Арсенал" домовився про трансфер центрального півзахисника "Ньюкасла" Бруно Гімараеса.
Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, сторони досягли згоди щодо трансферу 28-річного бразильця після тривалих переговорів, а особисті умови з Бруно були погоджені ще у липні.
"Каноніри" заплатять за хавбека 75 млн фунтів (87,5 млн євро).
Бруно перейшов до "Ньюкасла" взимку 2022 року з французького "Ліона" за 50,1 мільйона євро.
Минулого сезоні він провів 41 матч за англійський клуб у всіх турнірах, забив 9 голів та віддав 7 асистів.
Також на рахунку Гімараеса 48 поєдинків та 3 голи за збірну Бразилії. На ЧС-2026 він провів 5 матчів, у яких зробив 4 результативні передачі, ставши одним з найкращих асистентів турніру.
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