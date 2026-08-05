"Арсенал" домовився про один з найгучніших трансферів літа

Бруно Гімараес / © Associated Press

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Лондонський "Арсенал" домовився про трансфер центрального півзахисника "Ньюкасла" Бруно Гімараеса.

Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

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За інформацією джерела, сторони досягли згоди щодо трансферу 28-річного бразильця після тривалих переговорів, а особисті умови з Бруно були погоджені ще у липні.

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"Каноніри" заплатять за хавбека 75 млн фунтів (87,5 млн євро).

Бруно перейшов до "Ньюкасла" взимку 2022 року з французького "Ліона" за 50,1 мільйона євро.

Минулого сезоні він провів 41 матч за англійський клуб у всіх турнірах, забив 9 голів та віддав 7 асистів.

Також на рахунку Гімараеса 48 поєдинків та 3 голи за збірну Бразилії. На ЧС-2026 він провів 5 матчів, у яких зробив 4 результативні передачі, ставши одним з найкращих асистентів турніру.

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