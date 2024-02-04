"Арсенал" із Зінченком обіграв "Ліверпуль" у центральному матчі 23-го туру АПЛ (відео)

Перемога в очній дуелі дозволила "канонірам" наблизитися до лідера чемпіонату Англії в турнірній таблиці.

"Арсенал" українця Олександра Зінченка здолав "Ліверпуль" у центральному матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершився з рахунком 3:1 .

Команда Мікеля Артети вийшла вперед на 14-й хвилині зустрічі. Зінченко допоміг розігнати атаку, Мартін Едегор продовжив на Кая Гаверца, який не зумів переграти Аліссона, але Букайо Сака добив м'яч у порожні ворота.

Наприкінці першого тайму "мерсисайдці" відігралися. На 45+3-й хвилині після прострілу Луїса Діаса захисник "канонірів" Габріел рукою зрізав м'яч у власні ворота.

У другому таймі підопічні Юргена Клоппа відповіли своєю жахливою помилкою. На 67-й хвилині Вірджил Ван Дейк залишив м'яч Аліссону, але голкіпер "Ліверпуля" пролетів повз круглого. Цим подарунком миттєво скористався Габріел Мартінеллі та вразив порожні ворота.

Догравати матч мерсисайдському клубу довелося в меншості – на 88-й хвилині другу жовту картку отримав Ібраїма Конате.

У компенсований час "Арсенал" остаточно зняв питання щодо переможця поєдинку – на 90+2-й хвилині Леандро Троссард увійшов до штрафного та пробив поміж ніг Аліссону.

Зазначимо, що Зінченко вийшов у стартовому складі "гармашів" і повністю відіграв перший тайм. У перерві його замінив польський захисник Якуб Ківьор.

Огляд матчу "Арсенал" – "Ліверпуль"

Завдяки цій перемозі "Арсенал" (49 очок) піднявся на друге місце в АПЛ. Тепер "каноніри" відстають від лідера чемпіонату "Ліверпуля" на два бали. На третій позиції йде "Манчестер Сіті" (46 пунктів), який має два матчі в запасі.

У наступному турі "Арсенал" 11 лютого на виїзді зіграє проти "Вест Гема". Днем раніше "Ліверпуль" прийме "Бернлі".

Нагадаємо, минулого тижня головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп оголосив, що залишить клуб після після закінчення нинішнього сезону.

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