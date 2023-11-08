"Арсенал" із Зінченком обіграв "Севілью" та зміцнив лідерство у групі Ліги чемпіонів (відео)

Олександр провів на полі весь другий тайм.

"Арсенал" українця Олександра Зінченка обіграв "Севілью" в домашньому матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок у Лондоні завершився з рахунком 2:0 .

Підопічні Мікеля Артети забити у ворота "нервіонців" по голу в кожному з таймів. На 29-й хвилині Леандро Троссард вивів "канонірів" уперед після передачі, яку зробив Букайо Сака.

А на 64-й хвилині Сака додав до асисту ще й забитий м'яч. Результативний пас заніс до свого активу Габріел Мартінеллі.

Зазначимо, що Зінченко розпочав поєдинок на лавці для запасних, але одразу після перерви вийшов на поле замість Такехіро Томіясу. На 82-й хвилині українець заробив жовту картку.

Огляд матчу

В іншому поєдинку 4-го туру групи B нідерландський ПСВ на своєму полі обіграв французький "Ланс" (1:0).

За два тури до кінця групового етапу "Арсенал" (9 очок) лідирує у цьому квартеті. На другому місці – ПСВ (5 балів), на третьому – "Ланс" (5 пунктів). "Севілья" (2 очки) йде останньою.

У 5-му турі Ліги чемпіонів, 29 листопада, "Арсенал" прийме "Ланс", а "Севілья" вдома зіграє проти ПСВ.

До плейоф ЛЧ вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

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