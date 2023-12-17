"Арсенал" із Зінченком переміг команду екстренера "Шахтаря" та очолив АПЛ (відео)

"Арсенал" українця Олександра Зінченка на своєму полі здолав "Брайтон" у матчі 17-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок у Лондоні завершився з рахунком 2:0 .

Упродовж усієї зустрічі підопічні Мікеля Артети домінували на футбольному полі, але забити вдалося лише на початку другого тайму. На 53-й хвилині Габріел Жезус на дальній стійці головою спрямував м'яч у сітку після подачі з кутового.

Наприкінці гри "гармаші" остаточно зняли питання щодо переможця. На 87-й хвилині Кай Гаверц реалізував вихід один на один з голкіпером.

Зінченко вийшов у стартовому складі лондонців і провів на полі майже весь матч. На 90+3-й хвилині українця замінив польський захисник Якуб Ківьор.

Огляд матчу "Арсенал" – "Брайтон"

Буде додано незабаром.

Ця перемога дозволила "канонірам" (39 очок) вийти на перше місце в АПЛ, скинувши з вершини турнірної таблиці "Ліверпуль" (37 балів). Щоправда, "мерсисайдці" сьогодні можуть повернути собі лідерство, якщо вдома обіграють "Манчестер Юнайтед".

Що стосується "Брайтона", то команда екстренера донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі з 26 очками посідає дев'яте місце в чемпіонаті Англії.

У наступному турі "Арсенал" 23 грудня на виїзді зустрінеться з "Ліверпулем", а "Брайтон" 21 грудня завітає в гості до "Крістал Пелас".

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