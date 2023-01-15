"Арсенал" із Зінченком переміг "Тоттенгем" у дербі та наростив відрив на вершині АПЛ (відео)

"Каноніри" вже на 8 очок відірвалися від "Манчестер Сіті".

"Арсенал" на виїзді обіграв "Тоттенгем" у матчі 20-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Дербі Північного Лондона завершилося з рахунком 0:2 .

Обидва голи підопічні Мікеля Артети забили в першому таймі. На 14-й хвилині "гармаші" вийшли вперед з допомогою голкіпера "шпор" Уго Льоріса, який грубо помилився та випустив м'яч у власні ворота після прострілу Букайо Сака.

На 36-й хвилині "Арсенал" подвоїв свою перевагу. Мартін Едегор після передачі Сака ударом з дальної дистанції відправив м'яч у правий нижній кут.

Українець Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі "канонірів" і провів на полі 86 хвилин, після чого його замінив японський оборонець Такехіро Томіясу.

Огляд матчу

"Арсенал" продовжує очолювати турнірну таблицю АПЛ, набравши 47 очок. Відрив "гармашів" від "Манчестер Сіті", який йде другим, зріс до 8 балів. "Тоттенгем" перебуває на п'ятому місці, маючи у своєму активі 33 пункти.

У наступному турі Зінченко і Ко 22 січня приймуть "Манчестер Юнайтед", а підопічні Антоніо Конте 19 січня завітають у гості до "Манчестер Сіті" .

Читайте також:

Вийшов на поле з прапором України: "Челсі" під оплески фанатів представив Мудрика (відео)

Побив рекорд Шевченка: трансфер Мудрика став найдорожчим в історії українського футболу

"Манчестер Юнайтед" за чотири хвилини здійснив камбек і переміг "Манчестер Сіті" в АПЛ (відео)