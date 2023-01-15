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"Арсенал" із Зінченком переміг "Тоттенгем" у дербі та наростив відрив на вершині АПЛ (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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75
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1 хв
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"Арсенал" із Зінченком переміг "Тоттенгем" у дербі та наростив відрив на вершині АПЛ (відео)

Фото: Associated Press

"Каноніри" вже на 8 очок відірвалися від "Манчестер Сіті".

"Арсенал" на виїзді обіграв "Тоттенгем" у матчі 20-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Дербі Північного Лондона завершилося з рахунком 0:2.

Обидва голи підопічні Мікеля Артети забили в першому таймі. На 14-й хвилині "гармаші" вийшли вперед з допомогою голкіпера "шпор" Уго Льоріса, який грубо помилився та випустив м'яч у власні ворота після прострілу Букайо Сака.

На 36-й хвилині "Арсенал" подвоїв свою перевагу. Мартін Едегор після передачі Сака ударом з дальної дистанції відправив м'яч у правий нижній кут.

Українець Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі "канонірів" і провів на полі 86 хвилин, після чого його замінив японський оборонець Такехіро Томіясу.

Огляд матчу

  • "Арсенал" продовжує очолювати турнірну таблицю АПЛ, набравши 47 очок. Відрив "гармашів" від "Манчестер Сіті", який йде другим, зріс до 8 балів. "Тоттенгем" перебуває на п'ятому місці, маючи у своєму активі 33 пункти.
  • У наступному турі Зінченко і Ко 22 січня приймуть "Манчестер Юнайтед", а підопічні Антоніо Конте 19 січня завітають у гості до "Манчестер Сіті" .

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Дата публікації
Перегляди
75
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