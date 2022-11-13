"Арсенал" із Зінченком перемогою зміцнив лідерство в АПЛ, "Челсі" зазнав чергового фіаско (відео)

"Каноніри" пішли на перерву з 5-очковим відривом від "Манчестер Сіті".

В рамках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги "Арсенал" на виїзді обіграв "Вулвергемптон" ( 0:2 ), а "Челсі" в гостях поступився "Ньюкаслу" ( 1:0 ).

Перемогу над "вовками" підопічним Мікеля Артети приніс дубль Мартіна Едегора – норвезький півзахисник відзначився на 54-й і 75-й хвилинах.

Український захисник "гармашів" Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі на цей матч і був замінений аж у компенсований до другого тайму час.

Always believe in your soul pic.twitter.com/fFkyYuUlaF — Arsenal (@Arsenal) November 12, 2022

Вулвергемптон – Арсенал: огляд матчу

Після перемоги "Арсенал" набрав 37 очок і продовжує лідирувати в АПЛ – "каноніри" збільшили відрив від "Манчестер Сіті", який йде другим, до 5 пунктів. "Вулвергемптон" з 10 балами замикає таблицю.

У наступному турі, який відбудеться вже після чемпіонату світу в Катарі, Зінченко і Ко 26 грудня прийматимуть "Вест Гем", а "вовки" на виїзді зіграють з "Евертоном" ще одного українця Віталія Миколенка.

Що стосується матчу "Челсі" проти "Ньюкасла", то єдиний м'яч у цій зустрічі "сороки" забили на 67-й хвилині. Автором результативного удару став Джо Віллок.

Ньюкасл – Челсі: огляд матчу

"Челсі" не може перемогти в АПЛ уже п'ять поєдинків поспіль – команда Грема Поттера з 21 очком посідає восьму сходинку. "Ньюкасл", навпаки, виграв 5 останніх матчів чемпіонату і досить несподівано йде на третьому місці, маючи 30 балів.

У наступному турі "сині" 27 грудня вдома зустрінуться з "Борнмутом", а підопічні Едді Хау днем раніше на виїзді зіграють проти "Лестера".

Читайте також:

"Ліверпуль" переконливо обіграв аутсайдера АПЛ, "Тоттенгем" вирвав перемогу в шаленій "перестрілці"

Зіштовхнувся головою із суперником: Миколенко отримав жорстку травму в матчі АПЛ

"Манчестер Сіті" сенсаційно програв команді 18-річного українця – Зінченко і Ко залишилися на вершині АПЛ