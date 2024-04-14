"Арсенал" із Зінченком поступився "Астон Віллі" та не зумів повернути собі лідерство в АПЛ (відео)

"Арсенал" українця Олександра Зінченка на своєму полі зазнав поразки від "Астон Вілли" в центральному матчі 33-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершився з рахунком 0:2 .

Обидва голи команда Унаї Емері забила наприкінці зустрічі. На 84-й хвилині відзначився Леон Бейлі, а через три хвилини перевагу "левів" зміцнив Оллі Воткінс.

Підопічні Мікеля Артети нічим відповісти не зуміли. Зінченко вийшов у стартовому складі "каннірів" і відіграв 87 хвилин, після чого його замінив Едді Нкетіа.

Огляд матчу "Арсенал" – "Астон Вілла"

Буде додано незабаром.

За підсумками цього туру "Арсенал" (71 очко) втратив лідерство в АПЛ. "Гармаші" опустилися на другу позицію і за додатковими показниками випереджають "Ліверпуль", який йде третім. На перше місце піднявся "Манчестер Сіті" (73 пункти). "Астон Вілла" (63 очки) замикає топ-4.

У наступному турі АПЛ "каноніри" 20 квітня на виїзді зустрінуться з "Вулвергемптоном". Днем пізніше "Астон Вілла" прийме "Борнмут" українського захисника Іллі Забарного.

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