"Арсенал" із Зінченком поступився "Ньюкаслу" та подовжив свою безвиграшну серію в АПЛ (відео)

Українець вийшов за заміну на 61-й хвилині.

"Арсенал" українця Олександра Зінченка на виїзді зазнав поразки від "Ньюкасла" в матчі 10-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сент-Джеймс Парк" у Ньюкаслі завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол "сороки" забили в першому таймі. На 12-й хвилині зустрічі Александер Ісак в центрі штрафного майданчика ударом головою замкнув подачу Ентоні Гордона з правого флангу.

Зінченко розпочав поєдинок на лавці для запасних і вийшов на поле на 61-й хвилині, замінивши Мікеля Меріно.

Огляд матчу "Ньюкасл" – "Арсенал"

Таким чином, безвиграшна серія "канонірів" в АПЛ подовжилася до трьох матчів. До цього підопічні Мікеля Артети поступилися "Борнмуту" (0:2) та зіграли внічию з "Ліверпулем" (2:2).

Після цієї поразки "Арсенал" (18 очок) посідає третє місце у чемпіонаті Англії. "Ньюкасл" (15 балів) піднявся на восьму позицію.

У наступному турі АПЛ "гармаші" 10 листопада на виїзді зіграють проти "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика, а підопічні Едді Гау того ж дня у гостях позмагаються з "Ноттінгемом".

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