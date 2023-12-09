"Арсенал" із Зінченком програв "Астон Віллі" та не зумів повернути собі лідерство в АПЛ (відео)

Команда Унаї Емері слідом за "Манчестер Сіті" зняла скальп ще й з "канонірів".

"Арсенал" українця Олександра Зінченка зазнав поразки від "Астон Вілли" у виїзному матчі 16-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Вілла Парк" у Бірмінгемі завершився з рахунком 1:0 .

Перемогу господарям поля приніс шотландський півзахисник Джон Макгінн, який на 7-й хвилині гри розстріляв ворота "гармашів" після прострілу Леона Бейлі.

Загалом "Арсенал" більше володів м'ячем упродовж матчу (61% на 39%) та перевершив "левів" за очікуваними голами (xG) – 1,51 проти 0,49. За весь поєдинок лондонці завдали 11 ударів проти 10 у суперника (у площину воріт – 5:3 на користь "канонірів").

Наприкінці матчу команда Мікеля Артети могла врятуватися від поразки. На 90-й хвилині Кай Гаверц на дальній стійці заштовхав м'яч у ворота, однак арбітр скасував гол через гру рукою.

Зінченко вийшов на поле у стартовому складі та відіграв майже до фінального свистка. Лише на 90+4-й хвилині українського захисника "гармашів" замінив Рісс Нелсон.

Огляд матчу "Астон Вілла" – "Арсенал"

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