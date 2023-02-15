"Арсенал" із Зінченком програв "Манчестер Сіті" та втратив лідерство в АПЛ

Команда Пепа Гвардіоли вирвала перемогу в другому таймі та вийшла на перше місце в чемпіонаті Англії.

"Арсенал" українця Олександра Зінченка на домашній арені поступився "Манчестер Сіті" в перенесеному матчі 12-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 1:3 .

Першими в цьому поєдинку забили "городяни". На 24-й хвилині захисник "канонірів" Такехіро Томіясу припустився грубої помилки під час передачі на свого голкіпера. Кевін Де Брейне заволодів м'ячем і перекинув Аарона Ремсдейла.

Підопічні Мікеля Артети відігралися під завісу першого тайму. На 42-й хвилині Букайо Сака холоднокровно реалізував пенальті після того, як Едерсон збив Едді Нкетіа у штрафному майданчику гостей.

Після перерви вже "городяни" могли претендувати на пенальті – на 57-й хвилині Габріел фолив проти Ерлінга Голанда на лівому фланзі штрафного. Арбітр одразу призначив 11-метровий, але після підказки відеоасистента зафіксував офсайд у норвезького бомбардира.

І все ж, на 72-й хвилині "Манчестер Сіті" знову повів у рахунку – Джек Гріліш на дальній стійці замкнув передачу від Ілкая Гюндогана.

А ще за десять хвилин підопічні Гвардіоли відправили третій м'яч у ворота суперника – Голанд з меж штрафного пробив у дальній кут після прострілу Де Брейне.

Зазначимо, що Зінченко вийшов у стартовому складі "Арсенала" та провів повний поєдинок.

Після перемоги "Манчестер Сіті" (51 очко) вийшов на перше місце в АПЛ, випередивши "Арсенал" за додатковими показниками. Щоправда, "каноніри" провели на один матч менше.

У наступному матчі "городяни" на виїзді зіграють із "Ноттінгемом", а лондонці завітають у гості до "Астон Вілли". Обидва поєдинки відбудуться 18 лютого.

Читайте також:

Шахтар – Ренн: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/16 фіналу Ліги Європи

"Мілан" здолав "Тоттенгем" у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

Скасований гол і вилучення: "Баварія" обіграла ПСЖ у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (відео)