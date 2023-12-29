"Арсенал" із Зінченком програв "Вест Гему" та не зумів повернути собі лідерство в АПЛ (відео)

"Каноніри" залишилися на другому місці та відстають на два очки від "Ліверпуля".

"Арсенал" українця Олександра Зінченка поступився "Вест Гему" в домашньому матчі 19-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Лондонське дербі завершилося з рахунком 0:2 .

"Молотобійці" вийшли вперед на 13-й хвилині зустрічі – Зінченко та Габріел не змогли своєчасно вибити м'яч у власному штрафному, а Томаш Соучек розстріляв ворота "гармашів" після передачі Джеррода Бовена.

Команда Мікеля Артети намагалася відігратися та кілька разів всерйоз загрожувала воротам суперника, однак реалізувати свої моменти не змогла.

А ось "Вест Гем" на старті другого тайму несподівано подвоїв свою перевагу в рахунку – на 55-й хвилині Константінос Мавропанос головою пробив під поперечину після подачі з кутового.

Наприкінці поєдинку гості навіть могли довести справу до розгрому, але голкіпер "канонірів" Давид Рая на 90+6-й хвилині парирував удар Саїда Бенрахма з пенальті.

Зазначимо, що Зінченко вийшов у стартовому складі "Арсенала" та був замінений на 64-й хвилині.

Огляд матчу "Арсенал" – "Вест Гем"

До слова, це вже друга поразка "канонірів" від "Вест Гема" цього сезону. У листопаді підопічні Артети вилетіли від "молотобійців" на стадії 1/8 фіналу Кубка англійської ліги – 1:3.

Таким чином, "Арсенал" (40 очок) залишився на другому місці в АПЛ – команда Зінченка на два бали відстає від "Ліверпуля", який лідирує. "Вест Гем" (33 пункти) піднявся на шосту позицію.

У наступному турі "Арсенал" 31 грудня на виїзді зіграє з "Фулгемом", а "Вест Гем" 2 січня прийме "Брайтон".

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