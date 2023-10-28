"Арсенал" із Зінченком розбив аутсайдера АПЛ, клуб Забарного здобув першу перемогу в сезоні (відео)

Відбулися ще два матчі 10-го туру чемпіонату Англії за участю українських футболістів.

У матчах 10-го туру англійської Прем'єр-ліги "Арсенал" Олександра Зінченка вдома розгромив "Шеффілд Юнайтед" ( 5:0 ), а "Борнмут" ще одного українця Іллі Забарного на своєму полі обіграв "Бернлі" ( 2:1 ).

Хет-триком у складі "канонірів" відзначився Едді Нкетіа, ще по голу забили Фабіу Вієйра (з пенальті) та Такехіро Томіясу.

Зінченко вийшов на гру з "Шеффілд Юнайтед" у стартовому складі та провів на полі весь матч.

Огляд матчу

Перемога дозволила підопічним Мікеля Артети з 24 очками піднятися на друге місце в АПЛ. "Гармаші" на два бали відстають від лідера "Тоттенгема" та на три випереджають "Манчестер Сіті", який має матч у запасі. "Шеффілд Юнайтед" з одним набраним очком замикає турнірну таблицю.

У наступному турі "Арсенал" 4 листопада на виїзді зіграє проти "Ньюкасла", а "Шеффілд Юнайтед" того ж дня прийме "Вулвергемптон".

Своєю чергою, Забарний відіграв повний поєдинок за "Борнмут" проти "Бернлі". На 11-й хвилині Чарлі Тейлор вивів гостей уперед, але "вишням" вдалося оформити камбек.

Спочатку на 22-й хвилині Антуан Семеніо відновив паритет у зустрічі, а потім на 76-й хвилині Філіп Біллінг вирвав для команди українця перемогу.

Огляд матчу

Таким чином, "Борнмут" вперше виграв цього сезону АПЛ. Раніше "вишні" тричі зіграли внічию та зазнали 6 поразок.

"Борнмут" (6 очок) піднявся із зони вильоту на 17-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії. "Бернлі" з 4 балами перебуває на передостанній, 19-й сходинці.

У наступному турі клуб Забарного 4 листопада на виїзді зіграє з "Манчестер Сіті", а підопічні Венсана Компані приймуть "Крістал Пелас".

Читайте також:

"Челсі" без Мудрика зазнав сенсаційного фіаско від "Брентфорда" з Ярмолюком в АПЛ (відео)

Магія Беллінгема: "Реал" здійснив камбек і вирвав перемогу над "Барселоною" в Ель Класико (відео)

Три вилучення та вісім голів: "Баварія" з хет-триком Кейна рознесла новачка Бундесліги (відео)