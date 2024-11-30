"Арсенал" із Зінченком розбив "Вест Гем" у надрезультативному матчі АПЛ (відео)

"Каноніри" піднялися на другу сходинку в чемпіонаті Англії.

"Арсенал" розгромив "Вест Гем" у гостьовому матчі 13-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Лондонське дербі завершилося з рахунком 2:5 на користь "гармашів".

Перший тайм протистояння вийшов надзвичайно багатим на забиті м'ячі. У часовий відрізок від 10-ї до 36-ї хвилини "Арсенал" чотири рази вразив ворота суперника: відзначилися Габріел, Леандро Троссард, Мартін Едегор і Кай Гаверц.

Ще до перерви "молотобійці" відповіли своїми двома голами, авторами яких стали Аарон Ван-Біссака та Емерсон.

Але в компенсований до першого тайму час, на 45+5-й хвилині, Букайо Сака реалізував пенальті й повернув "канонірам" розгромну перевагу.

У другому таймі голів забито не було. Український захисник "Арсенала" Олександр Зінченко вийшов на поле на 56-й хвилині, замінивши Ріккардо Калафіорі.

Огляд матчу "Вест Гем" – "Арсенал"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Арсенал" (25 очок) вийшов на друге місце в АПЛ. Команда Мікеля Артети тепер на 6 балів відстає від лідера "Ліверпуля", який має матч у запасі. "Вест Гем" (15 пунктів) перебуває на 14-й позиції.

У наступному турі АПЛ "каноніри" 4 грудня приймуть "Манчестер Юнайтед", а "молотобійці" днем раніше у гостях позмагаються з "Лестером".

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