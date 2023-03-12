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"Арсенал" із Зінченком розгромною перемогою продовжив похід за чемпіонством, МЮ втратив очки

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Арсенал" із Зінченком розгромною перемогою продовжив похід за чемпіонством, МЮ втратив очки

Фото: Associated Press

"Каноніри" випереджають "Манчестер Сіті" на п'ять очок.

У матчах 27-го туру англійської Прем'єр-ліги "Арсенал" на виїзді розгромив "Фулгем" (0:3), а "Манчестер Юнайтед" вдома зіграв унічию із "Саутгемптоном" (0:0).

Усі три голи команда Мікеля Артети забила в першому таймі. На 21-й хвилині після подачі з кутового точний удар головою завдав бразильський захисник Габріел.

За кілька хвилин перед цим також міг відзначитися Габріел Мартінеллі – від захисника "дачників" Ентоні Робінсона м'яч залетів у ворота після сейву голкіпера господарів Бернда Лено. Однак після перегляду відеоповтору гол скасували через офсайд у Мартінеллі.

На 26-й хвилині Мартінеллі забив уже за правилами, головою замкнувши навіс від Леандро Троссарда. А в компенсований до першого тайму час після передачі Троссарда до розгромного рахунок довів Мартін Едегор.

Український захисник "гармашів" Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі та провів на полі 72 хвилини, після чого його замінив Кіран Тірні.

  • "Арсенал" (66 очок) лідирує в АПЛ, випереджаючи "Манчестер Сіті" на п'ять балів. "Фулгем" (39 пунктів) розташовується на восьмій позиції.
  • У наступному турі Зінченко і Ко 19 березня приймуть "Крістал Пелас", а "дачники" 1 квітня на виїзді зіграють проти "Борнмута"

У паралельній зустрічі "Манчестер Юнайтед" не зумів розпечатати ворота аутсайдера ліги – "Саутгемптона".

Варто зазначити, що понад тайм "червоні дияволи" грали в меншості – на 34-й хвилині пряму червону картку отримав Каземіро.

  • "Манчестер Юнайтед" (50 очок) посідає третє місце в АПЛ. "Саутгемптон" (22 бали) замикає турнірну таблицю.
  • У наступному матчі чемпіонату "манкуніанці" 2 квітня на виїзді зіграють із "Ньюкаслом". Своєю чергою, "святі" 15 березня приймуть "Брентфорд".

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Дата публікації
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