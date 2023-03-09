"Арсенал" із Зінченком розписав бойову нічию в Португалії у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи (відео)

Лондонський "Арсенал" українця Олександра Зінченка на виїзді зіграв унічию з лісабонським "Спортингом" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи – 2:2 .

"Каноніри" повели в рахунку на 22-й хвилині – Вільям Саліба ударом головою замкнув подачу з кутового.

Зазначимо, що в моменті із забитим м'ячем Зінченко боровся у штрафному "левів" і поклав руки на суперника, що викликало невдоволення у капітана "Спортинга" Себастьяна Коатеса – українець вступив у словесну перепалку з уругвайцем, внаслідок якої обидва отримали по жовтій картці.

На 34-й хвилині господарі відігралися – Гонсалу Інасіу забив після навісу з кутового.

На старті другого тайму португальська команда вже була попереду – на 55-й хвилині відзначився Паулінью.

Проте вже за сім хвилин підопічні Мікеля Артети вирівняли становище – хавбек "Спортинга" Хідемаса Моріта зрізав м'яч у власні ворота після передачі Граніта Джаки.

Одразу після цього Зінченко пішов з поля – українця замінив Такехіро Томіясу. До фінального свистка рахунок не змінився.

Матч-відповідь відбудеться 16 березня в Лондоні. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

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