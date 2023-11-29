"Арсенал" із Зінченком розтоптав "Ланс" та з першого місця вийшов до плейоф Ліги чемпіонів (відео)

"Каноніри" не залишили супернику з Франції жодних шансів.

"Арсенал" Олександра Зінченка розгромив "Ланс" у домашньому матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок у Лондоні завершився з рахунком 6:0 .

Ще в першому таймі підопічні Мікеля Артети забили п'ять голів у ворота французького клубу. Відзначалися Кай Гаверц, Габріел Жезус, Букайо Сака, Габріел Мартінеллі та Мартін Едегор.

У другому таймі "гармаші" відвантажили супернику ще один м'яч – на 86-й хвилині пенальті реалізував Жоржинью.

Зінченко вийшов у стартовому складі лондонського клубу та провів на полі перший тайм. У перерві українця замінив Якуб Ківьор.

Огляд матчу

Додамо, що в іншому матчі п'ятого туру цієї групи іспанська "Севілья" вдома програла нідерландському ПСВ (2:3).

Перемога над "Лансом" забезпечила "Арсеналу" перше місце у групі та вихід до плейоф Ліги чемпіонів – "каноніри" мають 12 очок після п'яти поєдинків.

Також путівку до 1/8 фіналу ЛЧ гарантував собі ПСВ (8 балів), який посів другу позицію.

"Ланс" (5 очок) і "Севілья" (2 пункти) в останньому турі визначать, хто фінішує на третій сходинці та потрапить до плейоф Ліги Європи.

У матчах заключного туру 12 грудня "Арсенал" на виїзді зустрінеться з ПСВ, а "Ланс" прийматиме "Севілью".

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