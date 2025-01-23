"Арсенал" із Зінченком розтрощив "Динамо" Загреб у Лізі чемпіонів (відео)

"Арсенал" розгромив загребське "Динамо" у домашньому матчі сьомого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершився з рахунком 3:0 .

"Каноніри" відкрили рахунок уже на на 2-й хвилині зустрічі – відзначився Деклан Райс.

У другому таймі підопічні Мікеля Артети розвинули свою перевагу. На 66-й хвилині забив Кай Гаверц, а крапку в цьому поєдинку на 90+1-й хвилині поставив Мартін Едегор.

Український захисник "Арсенала" Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі та провів на полі 74 хвилини, після чого його замінив Кіран Тірні.

Огляд матчу "Арсенал" – "Динамо" Загреб

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Арсенал" (16 очок) посідає третє місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів і вже точно зіграє у плейоф. "Динамо" Загреб (8 балів) йде на 26-й позиції та перед останнім туром зберігає шанси на плейоф.

У заключному турі основного раунду найпрестижнішого єврокубка "Арсенал" на виїзді протистоятиме "Жироні", а "Динамо" Загреб прийме "Мілан". Матчі відбудуться 29 січня.

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де повинні зіграти проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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