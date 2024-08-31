"Арсенал" із Зінченком у меншості зазнав першої втрати очок у сезоні АПЛ

"Арсенал" українця Олександра Зінченка зіграв унічию з "Брайтоном" у стартовому матчі 3-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершився з рахунком 1:1 .

"Каноніри" вийшли вперед на 38-й хвилині зустрічі – Кай Гаверц забив гол після передачі від Букайо Саки.

На старті другого тайму команда Мікеля Артети залишилася в меншості – на 49-й хвилині Деклан Райс отримав другу жовту картку за затягування часу і був вилучений з поля.

"Чайки" скористалися чисельною перевагою і на 58-й хвилині зрівняли рахунок – відзначився Жуан Педро.

Зазначимо, що Зінченко вийшов на поле з лавки запасних на 80-й хвилині, замінивши Юр'єна Тімбера.