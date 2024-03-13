"Арсенал" із Зінченком у серії пенальті здолав "Порту" та вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

Команда Мікеля Артети продерлася до наступної стадії єврокубка у надскладному протистоянні з "драконами".

"Арсенал" українця Олександра Зінченка обіграв "Порту" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Основний і додатковий час поєдинку на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершився з рахунком 1:0 , а в серії пенальті також тріумфували "каноніри" – 4:2 .

У першій зустрічі "Арсенал" без Зінченка на виїзді сенсаційно програв "Порту" з рахунком 0:1, тому в матчі-відповіді підопічним Мікеля Артети необхідно було надолужувати втрачене.

Наприкінці першого тайму "гармашам" вдалося забити і таким чином зрівняти рахунок у двоматчевій дуелі – на 41-й хвилині Леандро Троссард з лівого флангу штрафного ідеально пробив у дальній кут після передачі Мартіна Едегора.

Більше голів в основний час забито не було, відтак гра перейшла до екстратаймів, де команди також не змогли вразити ворота одна одної.

Таким чином, доля путівки до чвертьфіналу визначалася в серії післяматчевих пенальті. За "канонірів" 11-метрові удари реалізували Едегор, Кай Гаверц, Букайо Сака і Деклан Райс, що забезпечило лондонській команді перемогу. "Дракони" не реалізували два з чотирьох пенальті – схибили з позначки Венделл і Галено.

Зазначимо, що Зінченко розпочав матч на лавці для запасних і вийшов на поле перед початком другого екстратайму.

Огляд матчу "Арсенал" – "Порту"

Буде додано незабаром.

Нагадаємо, жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на п'ятницю, 15 березня.

Фінал Ліги чемпіонів-2023/24 відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

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