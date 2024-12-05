"Арсенал" із Зінченком у стартовому складі обіграв "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

"Каноніри" скоротили відставання від "Ліверпуля", який продовжує впевнено лідирувати.

"Арсенал" вдома переміг "Манчестер Юнайтед" у центральному матчі 14-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершився з рахунком 2:0 .

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. Після перерви "канонірам" вдалося відкрити рахунок у грі – на 54-й хвилині відзначився Юр'єн Тімбер.

На 73-й хвилині лондонський клуб розвинув свою перевагу – другий м'яч у ворота "манкуніанців" відправив Вільям Саліба.

Зазначимо, що український захисник "гармашів" Олександр Зінченко вперше від серпня вийшов у стартовому складі на матч АПЛ. Він провів на полі 70 хвилин, після чого його замінив Мікель Меріно. На 66-й хвилині українець отримав жовту картку.

Після цієї перемоги "Арсенал" (28 очок) посідає третє місце в АПЛ, поступаючись "Челсі" за додатковими показниками. "Каноніри" скоротили відставання від лідера "Ліверпуля" до 7 балів. "Манчестер Юнайтед" (19 пунктів) розташовується на 11-й позиції.

У наступному турі АПЛ команда Мікеля Артети 8 грудня на виїзді зіграє проти "Фулгема", а підопічні Рубена Аморіма днем раніше приймуть "Ноттінгем".

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