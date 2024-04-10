"Арсенал" із Зінченком уник поразки від "Баварії" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

Українець вийшов на поле одразу після перерви, коли його команда програвала.

"Арсенал" українця Олександра Зінченка зіграв унічию з мюнхенською "Баварією" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершився з рахунком 2:2 .

"Каноніри" вийшли вперед уже на 12-й хвилині зустрічі – після передачі Бена Вайта відзначився Букайо Сака.

Ще до перерви мюнхенці зуміли спершу відігратися, а потім навіть повести в рахунку. На 18-й хвилині Серж Гнабрі відправив м'яч у ворота, скориставшись пасом від Леона Горецки.

А потім Лерой Сане заробив пенальті у ворота "гармашів", а Гаррі Кейн на 32-й хвилині був точним з 11-метрової позначки.

Одразу після перерви на полі з'явився Зінченко, замінивши Якуба Ківьора. З українцем у складі команді Мікеля Артети вдалося врятуватися від поразки – на 76-й хвилині Леандро Троссард пробив в дальній кут, отримвши м'яч від Габріеля Жезуса.

Огляд матчу "Арсенал" – "Баварія"

Поєдинок-відповідь між "Баварією" та "Арсеналом" заплановано на середу, 17 квітня, в Мюнхені.

Зазначимо, що в півфіналі переможцець пари "Арсенал" – "Баварія" зіграє з тріумфатором протистояння "Реал" Мадрид – "Манчестер Сіті".

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