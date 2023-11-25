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"Арсенал" із Зінченком видряпав перемогу над командою Ярмолюка та одноосібно очолив АПЛ (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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"Арсенал" із Зінченком видряпав перемогу над командою Ярмолюка та одноосібно очолив АПЛ (відео)

"Арсенал" / Фото: Associated Press

Обидва українці вийшли у стартових складах своїх клубів.

"Арсенал" Олександра Зінченка на виїзді здолав "Брентфорд" Єгора Ярмолюка в матчі 13-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Українське дербі на туманному Альбіоні завершилося з рахунком 0:1 на користь "канонірів".

Єдиний гол у цьому протистоянні було забито наприкінці другого тайму. На 88-й хвилині переможного удару завдав Кай Гаверц, якому асистував Букайо Сака.

Додамо, що в першому таймі "гармаші" також вражали ворота суперника, однак гол Леандро Троссарда на 42-й хвилині було скасовано через офсайд після втручання VAR.

Зазначимо, що обидва українські футболісти вийшли на гру у стартових складах. Зінченко відіграв повний поєдинок за "Арсенал", а Ярмолюк вперше в кар'єрі з'явився в основі "Брентфорда" на матч АПЛ і провів на полі 72 хвилини.

На 77-й хвилині Зінченко врятував "Арсенал" від пропущеного гола, в падінні вибивши м'яч майже з лінії своїх воріт.

Огляд матчу "Брентфорд" – "Арсенал"

Ця перемога дозволила команді Мікеля Артети (30 очок) вийти на перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії, обійшовши "Манчестер Сіті" (29 балів) і "Ліверпуль" (28 пунктів). "Брентфорд" посідає 11-ту позицію, маючи 16 очок у своєму активі.

У наступному турі АПЛ "каноніри" приймуть "Вулвергемптон", а "бджоли" вдома зіграють проти "Лутона". Обидва матчі відбудуться 2 грудня.

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Дата публікації
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