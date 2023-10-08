"Арсенал" із Зінченком вирвав перемогу над "Манчестер Сіті" в центральному матчі 8-го туру АПЛ (відео)

Пізній гол Мартінеллі приніс "канонірам" успіх у складній грі проти команди Хосепа Гвардіоли.

"Арсенал" українця Олександра Зінченка обіграв "Манчестер Сіті" в центральному матчі 8-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Емірейтс" в Лондоні завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі підопічні Мікеля Артети забили наприкінці другого тайму. На 86-й хвилині Габріел Мартінеллі ударом з-за меж штрафного рикошетом від захисника "городян" Нейтана Аке відправив м'яч у ворота Едерсона.

Зінченко вийшов у стартовому складі та відіграв 75 хвилин, після чого його замінив Такехіро Томіясу.

Огляд матчу

Після цієї перемоги "Арсенал" (20 очок) вийшов на друге місце в АПЛ і поступається лідеру "Тоттенгему" лише за додатковими показниками. "Манчестер Сіті" (18 балів) опустився на третю позицію.

У наступному турі чемпіонату Англії 21 жовтня "гармаші" на виїзді зіграють проти "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика, а команда Хосепа Гвардіоли прийматиме "Брайтон" екстренера донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.

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