"Арсенал" із Зінченком впевнено обіграв "Лутон" і вийшов на перше місце в АПЛ (відео)

"Каноніри" обійшли в таблиці "Ліверпуль", який має матч у запасі.

"Арсенал" українця Олександра Зінченка на своєму полі здобув перемогу над "Лутоном" у матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок у Лондоні завершився з рахунком 2:0 .

Обидва голи команда Мікеля Артети забила в першому таймі. На 24-й хвилині рахунок у грі відкрив Мартін Едегор, скориставшись передачею Кая Гаверца.

Перед перервою "каноніри" подвоїли свою перевагу. На 44-й хвилині автоголом відзначився захисник гостей Даїкі Хасіока.

Зінченко вийшов у стартовому складі лондонців і провів на полі 74 хвилини, після чого його замінив Такехіро Томіясу.

27-річний українець вперше за два місяці потрапив до стартового складу "гармашів". До цього востаннє Зінченко виходив на поле з перших хвилин у складі "Арсенала" на матч із "Ліверпулем" 4 лютого. Відтоді він пропустив понад місяць через травму литкового м'яза, а потім з'являвся лише на заміну.

Цього сезону в активі Зінченка 23 матчі за "канонірів" в АПЛ, один гол і два асисти.

Огляд матчу "Арсенал" – "Лутон"

Буде додано незабаром.

Перемога дозволила "Арсеналу" (68 очок) піднятися на перше місце у турнірній таблиці АПЛ. Підопічні Артети на один бал випереджають "Ліверпуль", який має матч у запасі.

"Лутон" (22 пункти) залишається у зоні вильоту на 18-й позиції. Від рятівної 17-ї сходинки дебютанта елітного дивізіону відділяють три очки.

У наступному турі "Арсенал" 6 квітня на виїзді зіграє з "Брайтоном". Цього ж дня "Лутон" прийме "Борнмут" українського захисника Іллі Забарного.

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