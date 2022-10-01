"Арсенал" із Зінченком впевнено обіграв "Тоттенгем" та зміцнив своє лідерство в АПЛ

У суботу, 1 жовтня, в рамках дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) зустрічалися "Арсенал" українця Олександра Зінченка та "Тоттенгем".

"Арсенал" здобув перемогу над "Тоттенгемом" у стартовому матчі 9-го туру англійської Прем'єр-ліги. Північнолондонське дербі на "Емірейтс Стедіум" завершилося з рахунком 3:1 .

"Каноніри" вийшли вперед на 20-й хвилині, коли класним ударом з-за меж штрафного майданчика відзначився Томас Партей.

На 31-й хвилині "шпори" відігралися - Гаррі Кейн холоднокровно реалізував пенальті ударом по центру воріт.

А от у другому таймі забивали лише господарі. На 49-й хвилині м'яч у сітку заштовхав Габріел Жезус. На 62-й хвилині гості залишилися в меншості - Емерсон грубо сфолив та отримав пряму червону картку.

Підопічні Мікеля Артети швидко скористалися чисельною перевагою - після чудової комбінації на 67-й хвилині Граніт Джака відправив третій м'яч у ворота "Тоттенгема".

Зазначимо, що українець Олександр Зінченка вийшов на поле у стартовому складі та був замінений на 73-й хвилині зустрічі.

"Арсенал" з 21 балом закріпився на вершині турнірної таблиці АПЛ. "Гармаші" вже точно не втратять лідерство за підсумками цього туру. "Тоттенгем" залишився на третьому місці з 17 очками.

У наступному турі "каноніри" 9 жовтня прийматимуть "Ліверпуль", а "шпори" днем раніше поїдуть в гості до "Брайтона".

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