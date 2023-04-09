Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Арсенал" із Зінченком втратив перемогу над "Ліверпулем", ускладнивши собі боротьбу за чемпіонство

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
875
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Арсенал" із Зінченком втратив перемогу над "Ліверпулем", ускладнивши собі боротьбу за чемпіонство

Фото: Associated Press

"Мерсисайдці" та "каноніри" не визначили сильнішого в напруженому протистоянні.

"Арсенал" українця Олександра Зінченка на виїзді зіграв унічию з "Ліверпулем" у матчі 30-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на "Енфілді" закінчився з рахунком 2:2.

Команда Мікеля Артети вийшла вперед на старті гри. На 8-й хвилині Габріел Мартінеллі підхопив відскок від Вірджила Ван Дейка та проштовхнув м'яч повз Аліссона.

На 28-й хвилині "каноніри" зміцнили свою перевагу – Мартінеллі виконав подачу з лівого флангу, а Габріел Жезус ударом головою переправив м'яч у сітку.

Перед перервою підопічні Юргена Клоппа скоротили відставання – після красивої комбінації Мохамед Салах замкнув простріл на дальній стійці воріт лондонців.

Другий тайм минув за домінування мерсисайдського клубу. На 52-й хвилині "Ліверпуль" не використав чудовий шанс зрівняти рахунок. Захисник "Арсенала" Роб Холдінг зачепив ногу Діогу Жоти у власному карному майданчику, після чого арбітр призначив пенальті. Однак Салах схибив з 11-метрової позначки, пробивши повз ліву стійку.

"Арсеналу" завдяки прекрасній грі воротаря Аарона Ремсдейла вдавалося втримувати переможний рахунок до кінця поєдинку, але все ж на 87-й хвилині "Ліверпуль" вирвав нічию – Роберто Фірміно головою замкнув навіс Трента Александра-Арнольда, який перед цим на фланзі пройшов Зінченка.

Зазначимо, що українець провів на полі майже повний матч – за хвилину до кінця основного часу його замінив Кіран Тірні.

"Арсенал" (73 очки) продовжує лідирувати в АПЛ, випереджаючи найближчого переслідувача – "Манчестер Сіті" – на шість очок. Однак "городяни" мають одну гру в запасі. "Ліверпуль" (44 бали) посідає восьму сходинку в турнірній таблиці.

У наступному турі "каноніри" 16 квітня на виїзді зіграють проти "Вест Гема", а "мерсисайдці" 17 квітня в гостях поміряються силами з "Лідсом".

Читайте також:

Гонитва за "Арсеналом" триває: "Манчестер Сіті" з дублем Голанда розбив аутсайдера АПЛ (відео)

"Челсі" з Мудриком зіпсували повернення Лемпарду, "Борнмут" без Забарного залишив зону вильоту АПЛ

"Манчестер Юнайтед" обіграв "Евертон" з Миколенком і піднявся на третю сходинку в АПЛ (відео)

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
875
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація