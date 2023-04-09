"Арсенал" із Зінченком втратив перемогу над "Ліверпулем", ускладнивши собі боротьбу за чемпіонство

"Мерсисайдці" та "каноніри" не визначили сильнішого в напруженому протистоянні.

"Арсенал" українця Олександра Зінченка на виїзді зіграв унічию з "Ліверпулем" у матчі 30-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на "Енфілді" закінчився з рахунком 2:2 .

Команда Мікеля Артети вийшла вперед на старті гри. На 8-й хвилині Габріел Мартінеллі підхопив відскок від Вірджила Ван Дейка та проштовхнув м'яч повз Аліссона.

На 28-й хвилині "каноніри" зміцнили свою перевагу – Мартінеллі виконав подачу з лівого флангу, а Габріел Жезус ударом головою переправив м'яч у сітку.

Перед перервою підопічні Юргена Клоппа скоротили відставання – після красивої комбінації Мохамед Салах замкнув простріл на дальній стійці воріт лондонців.

Другий тайм минув за домінування мерсисайдського клубу. На 52-й хвилині "Ліверпуль" не використав чудовий шанс зрівняти рахунок. Захисник "Арсенала" Роб Холдінг зачепив ногу Діогу Жоти у власному карному майданчику, після чого арбітр призначив пенальті. Однак Салах схибив з 11-метрової позначки, пробивши повз ліву стійку.

"Арсеналу" завдяки прекрасній грі воротаря Аарона Ремсдейла вдавалося втримувати переможний рахунок до кінця поєдинку, але все ж на 87-й хвилині "Ліверпуль" вирвав нічию – Роберто Фірміно головою замкнув навіс Трента Александра-Арнольда, який перед цим на фланзі пройшов Зінченка.

Зазначимо, що українець провів на полі майже повний матч – за хвилину до кінця основного часу його замінив Кіран Тірні.

"Арсенал" (73 очки) продовжує лідирувати в АПЛ, випереджаючи найближчого переслідувача – "Манчестер Сіті" – на шість очок. Однак "городяни" мають одну гру в запасі. "Ліверпуль" (44 бали) посідає восьму сходинку в турнірній таблиці.

У наступному турі "каноніри" 16 квітня на виїзді зіграють проти "Вест Гема", а "мерсисайдці" 17 квітня в гостях поміряються силами з "Лідсом".

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