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"Арсенал" із Зінченком яскраво переміг команду екстренера "Шахтаря" та збільшив відрив на вершині АПЛ

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
158
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"Арсенал" із Зінченком яскраво переміг команду екстренера "Шахтаря" та збільшив відрив на вершині АПЛ

Фото: Associated Press

"Каноніри" завершили рік з 7-очковим гандикапом над "Манчестер Сіті".

Лондонський "Арсенал" українця Олександра Зінченка обіграв "Брайтон" у виїзному матчі 18-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 2:4.

У першому таймі команда Мікеля Артети двічі вразила ворота суперника – вже на 2-й хвилині відзначився Букайо Сака, а на 39-й свій гол забив Мартін Едегор.

Одразу після перерви Едді Нкетіа довів справу до розгрому. На 65-й хвилині підопічні колишнього головного тренера донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі відквитали один м'яч зусиллями Каору Мітоми. Проте Габріел Мартінеллі швидко повернув "канонірам" перевагу у три м'ячі.

Остаточний рахунок у цій зустрічі на 77-й хвилині встановив нападник "Брайтона" Еван Фергюсон. На 89-й хвилині господарі могли забити і третій м'яч у ворота "гармашів", але після перегляду VAR арбітр скасував гол Мітоми через офсайд.

Зазначимо, що Зінченко вийшов на поле у стартовому складі та провів 60 хвилин, після чого його замінив Кіран Тірні. Результативними діями українець не відзначився.

  • "Арсенал" (43 бали) продовжує лідирувати в АПЛ. Лондонці збільшили відрив від "Манчестер Сіті", який йде другим, до 7 очок. "Брайтон" з 24 пунктами розташовується на восьмій сходинці.
  • У наступному турі Зінченко і Ко 3 січня приймуть "Ньюкасл", а підопічні Де Дзербі того ж дня на виїзді зустрінуться з "Евертоном" іншого нашого співвітчизника Віталія Миколенка.

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Дата публікації
Перегляди
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