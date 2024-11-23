"Арсенал" із Зінченком здобув розгромну перемогу та перервав свою безвиграшну серію в АПЛ (відео)

"Арсенал" українця Олександра Зінченка розгромив "Ноттінгем" у домашньому матчі 12-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок у Лондоні завершився з рахунком 3:0 .

"Каноніри" могли відкривати рахунок уже на 5-й хвилині зустрічі, але гол Юр'єна Тімбера після перегляду відеоповтору (VAR) було скасовано через офсайд.

Утім, уже невдовзі "гармаші" таки вийшли вперед – на 15-й хвилині Букайо Сака відзначився голом після передачі Мартіна Едегора.

На старті другого тайму підопічні Мікеля Артети подвоїли свою перевагу – на 52-й хвилині Томас Парті скористався асистом, який віддав Сака.

На 86-й хвилині "каноніри" довели справу до розгрому – точного удару завдав Ітан Нванері, а результативний пас зробив Рахім Стерлінг.

Зінченко розпочав матч на лавці для запасних і вийшов на поле на 67-й хвилині, замінивши Ріккардо Калафіорі.

Огляд матчу "Арсенал" – "Ноттінгем"

Буде додано незабаром.

"Арсенал" (22 очки) перервав свою чотириматчеву безвиграшну серію в АПЛ та посідає четверте місце у турнірній таблиці. "Ноттінгем" (19 балів) йде на шостій позиції.

У наступному турі АПЛ команда Зінченка на виїзді зіграє з "Вест Гемом", а "Ноттінгем" прийме "Іпсвіч". Обидва матчі відбудуться 30 листопада.

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