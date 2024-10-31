"Арсенал" із Зінченком здобув розгромну перемогу та вийшов до чвертьфіналу Кубка ліги (відео)

"Арсенал" українця Олександра Зінченка на виїзді розбив "Престон" в 1/8 фіналу Кубка англійської ліги. Матч завершився з рахунком 0:3 .

У першому таймі підопічні Мікеля Артети забезпечили собі комфортний гандикап – на 24-й хвилині рахунок у поєдинку відкрив Габріел Жезус, а на 33-й перевагу "гармашів" подвоїв 17-річний Ітан Нванері.

Після перерви гості довели справу до розгрому. На 57-й хвилині ворота представника Чемпіоншипу (другий за рангом англійський дивізіон – прим.) вразив Кай Гаверц.

Зазначимо, що Зінченко вийшов у стартовому складі "канонірів" та зіграв 60 хвилин, після чого його замінив 18-річний Майлс Льюїс-Скеллі. Для українського футболіста це був перший матч після травми.

Огляд матчу "Престон" – "Арсенал"

У чвертьфіналі Кубка англійської ліги суперником "Арсенала" буде "Крістал Пелас".

Свій наступний матч "каноніри" проведуть 2 листопада, коли в рамках АПЛ завітають у гості до "Ньюкасла".

Читайте також:

"Челсі" з Мудриком програв "Ньюкаслу" та вилетів з Кубка англійської ліги (відео)

Кубок України з футболу: визначилися всі учасники 1/4 фіналу

Кубок України з футболу: результати матчів 1/8 фіналу